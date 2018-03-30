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| | Стала известна цена содержания замка Галкина и Пугачевой

Стала известна цена содержания замка Галкина и Пугачевой

Сегодня, 19:00
Одна из самых известных российских звёздных семей, в которой пару известной певице Алле Пугачёвой составляет знаменитый телеведущий Максим Галкин, пользуется своим богатством, не жалея баснословных сумм денег на содержание своего замка.

Стала известна цена содержания замка Галкина и Пугачевой

 

Многие поклонники Галкина и Пугачевой были шокированы, узнав об их решении переехать в настоящий замок, так как маленькие дети, по их мнению, были бы испуганы от столь значительных пространств, не заполненных живыми людьми. Однако, вскоре дети звёздной семьи обжились в замке, который пришёлся по душе всем домочадцам. Заметим, содержание подобных покоев обходится певице и телеведущему в полмиллиона рублей в месяц.

Данная сумма показалось космической для большинства фанатов певицы, однако, при её гонорарах за частное выступление, содержание замка является последней проблемой, о которой приходится думать примадонне отечественной эстрады. Супруг Пугачёвой хоть и зарабатывает меньше своей жены, однако, получая более трёх миллионов рублей за одно выступление, Галкин тоже вносит свой вклад в семейный бюджет.
Александр Вест
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