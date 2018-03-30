Стала известна цена содержания замка Галкина и Пугачевой

Одна из самых известных российских звёздных семей, в которой пару известной певице Алле Пугачёвой составляет знаменитый телеведущий Максим Галкин, пользуется своим богатством, не жалея баснословных сумм денег на содержание своего замка.

Александр Вест

Многие поклонники Галкина и Пугачевой были шокированы, узнав об их решении переехать в настоящий замок, так как маленькие дети, по их мнению, были бы испуганы от столь значительных пространств, не заполненных живыми людьми. Однако, вскоре дети звёздной семьи обжились в замке, который пришёлся по душе всем домочадцам. Заметим, содержание подобных покоев обходится певице и телеведущему в полмиллиона рублей в месяц.Данная сумма показалось космической для большинства фанатов певицы, однако, при её гонорарах за частное выступление, содержание замка является последней проблемой, о которой приходится думать примадонне отечественной эстрады. Супруг Пугачёвой хоть и зарабатывает меньше своей жены, однако, получая более трёх миллионов рублей за одно выступление, Галкин тоже вносит свой вклад в семейный бюджет.