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| | 19-летняя модель из Канска снялась в эротической фотосессии

19-летняя модель из Канска снялась в эротической фотосессии

Сегодня, 16:45
Уроженка Канска 19-летняя Лиза Адаменко показала в личном микроблоге кадры с эротической фотосессии. Модель и экс-жена топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова продемонстрировала пользователям грудь.

19-летняя модель из Канска снялась в эротической фотосессии

 

В Instagram-аккаунте Лизы Адаменко появилась новая видеозапись. На кадрах модель позирует для фотографа. 19-летняя девушка приподняла свою футболку, так что стало видно ее обнаженную грудь. Свои «прелести» модель прикрывает лишь двумя пистолетами. Подписчики с восторгом приняли откровенный ролик.

 

Напомним, что Лиза Адаменко приобрела популярность после того, как до своего совершеннолетия вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. По сообщениям СМИ, роман у них завязался, когда девушке было всего 14 лет. Через некоторое время после свадьбы во Франции пара рассталась. Модель объявила, что муж избил ее в одном из клубов Нью-Йорка. Иванов обвинил экс-супругу в изменах.
Виктория Озерова
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