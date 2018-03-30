19-летняя модель из Канска снялась в эротической фотосессии

Уроженка Канска 19-летняя Лиза Адаменко показала в личном микроблоге кадры с эротической фотосессии. Модель и экс-жена топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова продемонстрировала пользователям грудь.

Виктория Озерова

В Instagram-аккаунте Лизы Адаменко появилась новая видеозапись. На кадрах модель позирует для фотографа. 19-летняя девушка приподняла свою футболку, так что стало видно ее обнаженную грудь. Свои «прелести» модель прикрывает лишь двумя пистолетами. Подписчики с восторгом приняли откровенный ролик.Напомним, что Лиза Адаменко приобрела популярность после того, как до своего совершеннолетия вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. По сообщениям СМИ, роман у них завязался, когда девушке было всего 14 лет. Через некоторое время после свадьбы во Франции пара рассталась. Модель объявила, что муж избил ее в одном из клубов Нью-Йорка. Иванов обвинил экс-супругу в изменах.