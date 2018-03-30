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| | Да что в этом сексе сложного?!: Сябитова заступилась за невесту-девственницу

Да что в этом сексе сложного?!: Сябитова заступилась за невесту-девственницу

Сегодня, 16:27
Участники сегодняшнего эфира программы «Давай поженимся» подбирают невесту 26-летнему Николаю. Программа необычна тем, что сватом жениха выступает его друг Роман, прежде отбивший у него возлюбленную. По словам друга, он мечтает искупить свою вину и ищет теперь для него идеальную спутницу.

Да что в этом сексе сложного?!: Сябитова заступилась за невесту-девственницу

 

Одна из претенденток на руку Михаила, Евгения, позиционировала себя как мягкая и романтическая натура. Она призналась, что в одиночестве пишет стихи, и один из них надеется посвятить Мише. Сватовство обещало быть скучным, но тут выяснилось, что Женя не собирается вступать в интимную связь до свадьбы. На это резко отреагировал Роман, друг жениха. Он заявил, что девушки-девственницы являются пережитком прошлого и сейчас у них нет шансов нормально выйти замуж. «А вдруг вы сексуально несовместимы?!», - напал на стушевавшуюся невесту сват. Мать Евгении, которая также присутствовала в студии ответила, что у них в роду все девушки вступают в брак невинными. Однако со стороны Романа слышались лишь издевки и насмешки о том, что это не модно, прошлый век и таким девушкам не суждено найти отношения.

Тут уж не выдержала телесваха Роза Сябитова: «Да что в этом сексе такого сложного?! Все мы знаем о точке G и других эрогенных зонах, умелое воздействие на которые обеспечит отличный секс». Прежде, чем «прогрессивный» любитель опытных девушек успел возразить, Роза добавила: «Главное в сексе – это ласковый мужик с ласковыми руками, которые растут откуда надо».

Отметим, что симпатия между невестой-девственницей и Михаилом возникла, но он предпочел ей более раскованную девушку по имени Анастасия, которая покорила его мастер-классом по йоге.
Дарья Светозарова
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