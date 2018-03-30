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| | Елена Малышева избавила Азизу от депрессии

Елена Малышева избавила Азизу от депрессии

Сегодня, 16:34
Солистка Азиза испытывает жилищные проблемы, которые в определенный момент вывели ее из равновесия и вызвали депрессию. Певица обратилась за помощью к врачу-терапевту, телеведущей программы «Здоровье» Елене Малышевой, и она избавила вокалистку от душевных мук.

Елена Малышева избавила Азизу от депрессии

 

Азиза живет вместе с матерью на съемной квартире и мечтает о своем жилье в Подмосковье. Исполнительница не может себе позволить приобрести апартаменты в столице России. В определенный момент Азиза заметила, что ее ничего не привлекает в этой жизни. Она не хотела подниматься с кровати, готовить пищу. Азизе с трудом удавалось заставить себя пойти на работу. Артистка обнаружила у себя все признаки депрессии. Затем она обратилась за помощью к Елене Малышевой и ведущая научила ее блокировать негативные мысли.

Азиза не желает делать пластическую операцию, дабы скрыть шрам на лбу, приобретенный в возрасте семи лет, и не собирается увеличивать грудь. По мнению певицы, ее основным энергетическим центром являются глаза. Малышева научила Азизу жить с радостью на душе и теперь солистка не испытывает психологического дискомфорта.
Домбровский Сергей
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