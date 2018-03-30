Телеведущая Стриженова ушла от мужа из-за ревности

Российская телеведущая Екатерина Стриженова устала от того, что ее супруг уделяет много внимание одной артистке. О том, как она ушла от мужа, Стриженова рассказала СМИ.

Российская актриса, а также телеведущая Екатерина Стриженова поведала общественности о ссоре со своим мужем, из-за которой она ушла от него. По словам знаменитости, она больше не смогла мириться с тем, что ее супруг утешает с кем-то расставшуюся артистку.Эта история случилась 20 лет назад. Недавно пара, которая все еще вместе, отпраздновала 30 лет супружеской жизни. Стриженова призналась, что только однажды пошла на такой радикальный шаг, как уход из семьи, так как не терпела того, что муж уделяет в ее присутствии внимание другим женщинам.Телеведущая рассказала, что секрет их 30-летнего успешного брак в том, что Стриженова абсолютно доверяет мужу, честно проговаривает все претензии к нему, а кроме того супруги имеют общий бюджет. Именно благодаря этим принципам им удается столь продолжительное время оставаться одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса.