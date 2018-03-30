Дарья Пынзарь навсегда увезла детей из России в Турцию

В своей недавней публикации на просторах личного блога она рассказала о том, как же живется ее семейству за рубежом. Также она приоткрыла тайну, ведь оказалось, что она вместе с мужем уже давно подумывает о том, чтобы купить апартаменты за рубежом.
«Дорогие мои, поступает очень много вопросов о том, как мы тут живем, о наших планах и всем в этом духе. Конечно же, я сейчас напишу. Мы сами пока не решили все точно, будем оставаться и ли нет. Сейчас мы снимаем апартаменты и планируем их покупку. Когда приедет Сергей уже все точно решим», - заявила Пынзарь.
Также она призналась, что такое не самое известное место как Алания было выбрано неслучайно. Причиной всему является необычайная природа региона, ведь тут тепло круглый год, с одной стороны море, с другой горы и реки, а местное население на позитиве и почти все знают русский язык.
«Мы не боимся того, что возникнет непреодолимый языковой барьер. Это уже сейчас чувствуется. Русских очень много, молодые мамочки с детками. Потому без компании не останемся в любом случае», - признается Пынзарь.
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