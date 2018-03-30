Дарья Пынзарь навсегда увезла детей из России в Турцию

Участница телевизионного реалити «Дом-2», а нынче блогер и любящая мать Дарья Пынзарь увезла своих детей из России и призналась в том, что уже всерьез задумывается о том, чтобы остаться там на постоянной основе.

Николай Офицеров

В своей недавней публикации на просторах личного блога она рассказала о том, как же живется ее семейству за рубежом. Также она приоткрыла тайну, ведь оказалось, что она вместе с мужем уже давно подумывает о том, чтобы купить апартаменты за рубежом.», - заявила Пынзарь.Также она призналась, что такое не самое известное место как Алания было выбрано неслучайно. Причиной всему является необычайная природа региона, ведь тут тепло круглый год, с одной стороны море, с другой горы и реки, а местное население на позитиве и почти все знают русский язык.», - признается Пынзарь.