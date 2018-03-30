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| | «Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала

«Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала

Сегодня, 16:20
Многочисленные поклонники телевизионного шоу «Вечерний Ургант», которое выходит в эфир Первого канала, были раздосадованы шокирующей вестью о том, что очередной выпуск передачи не будет показан в запланированные сроки.

«Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала

 

В официальном Instgagram-аккаунте телепередачи «Вечерний Ургант» его телеведущий Иван Ургант заявил о том, что в связи с внесёнными изменениями в вещание Первого канала очередной выпуск программы не выйдет в эфир. Заметим, несмотря на многочисленные запросы подписчиков Урганта, шоумен так и не ответил, почему шоу было снято с эфира. В комментариях возникла настоящая дискуссия, в которой пользователи пытались определить причину, повлиявшую на отмену программы.

Некоторые подписчики заметили, что данное изменение в вещании Первого канала может быть связано с тем, что в общенациональный день траура по жертвам пожара в Кемерово многие телеканалы изменили свою программу, избавившись от развлекательных передач.
Александр Вест
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