Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи

Свое счастье в передаче «Давай поженимся» пытается найти молодой человек по имени Михаил. В свои 26 лет парень пережил страшное предательство – его девушка изменила ему с лучшим другом. Тем не менее, они все втроем продолжили общение и даже заново начали дружить. Более того, друг решил загладить свою вину и найти для Миши идеальную избранницу на проекте.

Дарья Светозарова

Рассказывая о том, как он переспал с любимой девушкой Михаила, Роман не упускал подробностей, но в то же время чувствовал себя неловко, а ведущая программы Лариса Гузеева только подливала масла в огонь. «Ч», - недоумевала известная актриса с более консервативными взглядами. Роман же не преминул этим воспользоваться. «», - решил защититься от нападок нравственных ведущих.», - не унималась теледива. Ее соведущие Роза Сябитова и Тамара Глоба продемонстрировали полную солидарность с коллегой.Стоит отметить, что кроме друга, терзаемого чувством вины, жениха сватала и его бывшая девушка. Все вместе это создало напряженную ситуацию, которую разрядила уже первая невеста.