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| | Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи

Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи

Сегодня, 16:10
Свое счастье в передаче «Давай поженимся» пытается найти молодой человек по имени Михаил. В свои 26 лет парень пережил страшное предательство – его девушка изменила ему с лучшим другом. Тем не менее, они все втроем продолжили общение и даже заново начали дружить. Более того, друг решил загладить свою вину и найти для Миши идеальную избранницу на проекте.

Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи

 

Рассказывая о том, как он переспал с любимой девушкой Михаила, Роман не упускал подробностей, но в то же время чувствовал себя неловко, а ведущая программы Лариса Гузеева только подливала масла в огонь. «Что это за нравы такие, всех друзей приглашать в свою постель», - недоумевала известная актриса с более консервативными взглядами. Роман же не преминул этим воспользоваться. «У Вас застарелые взгляды, вы не можете понять современную молодежь, которая более раскрепощенная, чем в Ваше время», - решил защититься от нападок нравственных ведущих.

«Я не понимаю тренда «раскрепощенности» современной молодежи. В наше время девушки тоже изменяли парням с лучшими друзьями, суровые мужики поддавались женским чарам вопреки мужской солидарности, но они не общались после этого, а так все попахивает свингерством!», - не унималась теледива. Ее соведущие Роза Сябитова и Тамара Глоба продемонстрировали полную солидарность с коллегой.

Стоит отметить, что кроме друга, терзаемого чувством вины, жениха сватала и его бывшая девушка. Все вместе это создало напряженную ситуацию, которую разрядила уже первая невеста.
Дарья Светозарова
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