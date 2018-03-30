Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей

«Мои сладкие невероятные маленькие поклонники тети Полины!», - подписала видеозапись Полина. Она отметила, что это самые драгоценные поздравления для неё. Многие поклонники певицы поспешили присоединиться к детям. Они пожелали Гагариной здоровья и успехов в будущем, отметив тот факт, что не смогли поздравить её раньше. По словам многих подписчиков, видеозапись их растрогала. Не все разделили подобное восхищение, посчитав, что привлечение детей к подобным видеозаписям не самая лучшая идея. Они отметили, что чтение заранее заготовленных слов убивает всю искренность.
Больше на личной странице певицы поздравлений нет, что скорей всего связанно с происшествием в Кемерове. Также Полина Гагарина отменила концерт, который должен был пройти в городе Иваново 28 марта. Он был перенесен на 17 апреля.
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