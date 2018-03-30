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| | Анюта Рай поразила фанатов торчащими рёбрами и осиной талией

Анюта Рай поразила фанатов торчащими рёбрами и осиной талией

Сегодня, 16:27
Популярная модель Анюта Рай выставила в Instagram очередной откровенный снимок. На нём девушка «выделилась» торчащими рёбрами и осиной талией, как сообщает VistaNews.

Анюта Рай поразила фанатов торчащими рёбрами и осиной талией

 

Интернет-пользователи поблагодарили знаменитость за такое фото. Анюта Рай сидела на коленях, слегка откинувшись на спину. Благодаря такой позе вся красота модели была открыта обзору. Вздымающийся бюст, тонкая талия и худоба, совсем не портящая звезду – фанаты были просто в восторге. Правда, фото имело рекламный характер. Анюта Рай рассказывала о масле для загара, которое, по её словам, дало такой красивый бронзовый оттенок кожи.

Анюта Рай поразила фанатов торчащими рёбрами и осиной талией

 

Поклонники подчеркнули, что, несмотря на рекламу, впечатление снимок не испортил. Фигуре Анюты Рай можно только позавидовать. Правда, некоторым всё-таки не понравились излишне выпирающие рёбра.

Ирина Летинская
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