Анюта Рай поразила фанатов торчащими рёбрами и осиной талией

Популярная модель Анюта Рай выставила в Instagram очередной откровенный снимок. На нём девушка «выделилась» торчащими рёбрами и осиной талией, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователи поблагодарили знаменитость за такое фото. Анюта Рай сидела на коленях, слегка откинувшись на спину. Благодаря такой позе вся красота модели была открыта обзору. Вздымающийся бюст, тонкая талия и худоба, совсем не портящая звезду – фанаты были просто в восторге. Правда, фото имело рекламный характер. Анюта Рай рассказывала о масле для загара, которое, по её словам, дало такой красивый бронзовый оттенок кожи.

Поклонники подчеркнули, что, несмотря на рекламу, впечатление снимок не испортил. Фигуре Анюты Рай можно только позавидовать. Правда, некоторым всё-таки не понравились излишне выпирающие рёбра.

Ирина Летинская