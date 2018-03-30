Фанаты назвали Заворотнюк полной копией 68-летней Бабкиной

Российская 46-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной после съемок в телесериале «Моя прекрасная няня», превратилась в копию 68-летней певицы Надежды Бабкиной. Такое заявление сделали поклонники, увидев новые снимки звезды в Instagram.

Домбровский Сергей

По мнению фанатов, Заворотнюк похожа на Бабкину, как близнец. Некоторые фанаты уверены, актриса сделала «уколы молодости», искусственным путем избавилась от морщин. Благодаря пластической хирургии улыбка и овал лица Заворотнюк изменился до неузнаваемости, и она превратилась в клон Бабкиной. Некоторые сравнили звезду «Прекрасной няни» с солисткой Деви Ловато. Поклонники перестали узнавать Заворотнюк.Актриса снялась для модного журнала, чем удивила подписчиков. Некоторые напомнили Заворотнюк о ее солидном возрасте и рекомендовали вести себя более скромно. Нашлись те, кто считает перевоплощение актрисы в модель хорошим опытом. Фанаты поблагодарили Заворотнюк за качественную игру в фильме «Проклятие спящих».