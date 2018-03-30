Евгений Осин оказался на больничной койке после жесткого запоя

Популярный в 90-х годах прошлого века певец Евгений Осин был экстренно госпитализирован. У исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» диагностировали тяжелое алкогольное отравление. Оказалось, что долгие месяцы реабилитации в Таиланде – это напрасно потраченное время.

Дарья Светозарова

Евгений Осин взялся за старое практически сразу, как закончил лечение. Месяц назад он уже попадал в медучреждение. Тогда его забрали из его московской квартиры с переломанными ребрами. На этот раз певец сам добрался до медиков. Он прибыл в Городскую клиническую больницу № 67 имени Л. А. Ворохобова.Врачи обнаружили у артиста тяжелое алкогольное отравление. Было решено продолжить лечение Осина в стационаре. Сейчас полной информации о самочувствии Евгения нет.Раньше циркулировали слухи, что артист недолго пытался вести здоровый образ жизни, но надолго его силы воли не хватило. Чтобы знакомые не упрекали его в слабохарактерности, артист заперся в своей квартире и практически никого не пускал внутрь, сузив круг общения до минимума.