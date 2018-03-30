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| | Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах

Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах

Сегодня, 15:11
Известная блогерша Лена Миро в очередной раз решила вызвать бурную реакцию своих фанатов, упомянув о сексуальных домогательствах. Миро поинтересовалась у «старого» состава «ВИА Гры» не собираются ли они заявить о сексуальных домогательствах, совершённых против них.

Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах

 

В официальном Instagram-аккаунте Лены Миро появилась фотография, на которой Валерий Меладзе запечатлён в обществе Веры Брежневой, Надежды Мейхер-Грановской и Анны Седоковой, все из которых входили в прежний состав музыкального коллектива «ВИА Гра». В описании своей публикации блогерша поинтересовалась, не хочет ли никто из вышеперечисленных певиц публично заявить о совершённых в их адрес домогательств сексуального характера. Также Лена Миро заметила, что «это будет бомба!».

Блогерша намекнула, что в отечественном шоу-бизнесе из-за популярности данных певиц возникла бы настоящая буря обсуждений и скандалов, как это происходило за рубежом, после того, как открылись все факты домогательств, совершённых продюсером Харви Вайнштейном.
Александр Вест
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