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| | Актера из «Универа» по очереди сбили Mercedes и Lada Kalina

Актера из «Универа» по очереди сбили Mercedes и Lada Kalina

Сегодня, 15:03
Звезда сериала «Универ» белорусский актер Андрей Свиридов опубликовал на своей странице в соцсети фото со шрамами на лбу. Позже Свириров рассказал, что шрамы появились после того, как его сбили Mercedes и Lada Kalina.

Актера из «Универа» по очереди сбили Mercedes и Lada Kalina

 

Недавно на странице в социальной сети белорусского актера Андрея Свиридова появилась фотография с кровавыми шрамами на лбу, в которых можно рассмотреть фирменные знаки автомобилей двух марок - Mercedes и Lada Kalina. Звезда российского популярного сериал «Универ» объяснил происхождение необычных шрамов тем, что его по очереди сбили две машины. Обеспокоенные поклонники всерьез начали волноваться за состояние его здоровья, но со временем выяснилось, что это просто шутка.

Актера из «Универа» по очереди сбили Mercedes и Lada Kalina

 

На самом деле шрамы являются гримом. Сейчас Свиридов принимает участие в съемках нового фильма вместе с атером Михаилом Пореченковым. Как сказал белорусский артист под совместным фото с коллегой, отметины на лбу появились именно из-за Пореченкова, но поклонники уже поняли, что это новый розыгрыш.
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