Рэпер DMX отсидит год в тюрьме за неуплату налогов

Американского рэпера и актера DMX приговорили к одному году тюремного заключения за неуплату налогов. 47-летний Эрл Симмонс задолжал 1,7 млн долларов.

Музыкант был арестован летом прошлого года. Следствием установлено, что рэпер не платил налоги в период с 2000-го по 2005 го. Свои миллионные доходы Эрл Симмонс скрывал: хранил сбережения на счету своего менеджера, расплачивался наличными. В декларации за 2011 и 2012 год DMX не указал размер доходов, что привлекло внимание. При этом, по данным TMZ, в указанные годы рэпер заработал 353 тыс. и 542 тыс. долларов. Артист признал свою вину. Сначала прокуратура требовала посадить Симмонса на пять лет. Суд посчитал такое наказание слишком суровым. На суде DMX сообщил, что сожалеет о своем поступке. А адвокат во время рассмотрения дела даже включил отрывок из композиции DMX Slippin, в которой шлось о трудностях в жизни рэпера.Это не первая проблема с законом у артиста. За неуплату алиментов он отсидел два месяца. Музыканта задерживали за вождение авто в состоянии интоксикации.