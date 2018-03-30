Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали"
| | Не смогла долго молчать: Скорбящие россияне раскритиковали полуголую Бузову

Не смогла долго молчать: Скорбящие россияне раскритиковали полуголую Бузову

Сегодня, 14:58
После трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерово, знаменитая исполнительница и ведущая Ольга Бузова молчала несколько дней. Однако недавно разместила фото обложки одного из журналов, на которой она изображена полуголой. Эта публикация оскорбила россиян, которые скорбят вместе с семьями погибших и пострадавших.

Не смогла долго молчать: Скорбящие россияне раскритиковали полуголую Бузову

 

На фото показана обложка знаменитого журнала Playboy. На глянце знаменитость изображена в очень коротких фортах на подтяжках, которые прикрывают отдельную часть груди, а на плечи Ольга накинула пиджак. Данное фото вызвало массу разных эмоций среди общественности и пользователей. Россияне назвали эту обложкой с обнаженной Бузовой «мерзкой», так как сейчас в России объявлен всеобщий траур по погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Не смогла долго молчать: Скорбящие россияне раскритиковали полуголую Бузову

 

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова опубликовала на своей странице в интернете вторую часть своего блога, в которой показала, как за кулисами ей наносят макияж, а также как исполнительница общается с другими звездами. Однако и эта публикация не у всех вызвала восторг. Один из пользователей написал, что она попрошайка, всегда чего-то ждет, ведь на самом деле она полный ноль.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога
«Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога

Набирающая популярность исполнительница Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала вторую серию своего блога. Именно за нее знаменитость и

Ольга Бузова опубликовала грустный пост в связи с трагедией в Кемерово
Ольга Бузова опубликовала грустный пост в связи с трагедией в Кемерово

Российская звезда Ольга Бузова высказалась о трагедии в Кемерово. В связи с произошедшим, она призвала людей больше думать о своей безопасности и будущем детей.

Ольга Бузова поделилась сексуальным фото на странице в Instagram
Ольга Бузова поделилась сексуальным фото на странице в Instagram

Похоже, что Ольга Бузова серьезно настроилась на новые перемены в своей личной жизни. Она на днях опубликовала свое новое эротичное фото в сети Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости