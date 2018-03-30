Не смогла долго молчать: Скорбящие россияне раскритиковали полуголую Бузову

После трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерово, знаменитая исполнительница и ведущая Ольга Бузова молчала несколько дней. Однако недавно разместила фото обложки одного из журналов, на которой она изображена полуголой. Эта публикация оскорбила россиян, которые скорбят вместе с семьями погибших и пострадавших.

На фото показана обложка знаменитого журнала Playboy. На глянце знаменитость изображена в очень коротких фортах на подтяжках, которые прикрывают отдельную часть груди, а на плечи Ольга накинула пиджак. Данное фото вызвало массу разных эмоций среди общественности и пользователей. Россияне назвали эту обложкой с обнаженной Бузовой «мерзкой», так как сейчас в России объявлен всеобщий траур по погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова опубликовала на своей странице в интернете вторую часть своего блога, в которой показала, как за кулисами ей наносят макияж, а также как исполнительница общается с другими звездами. Однако и эта публикация не у всех вызвала восторг. Один из пользователей написал, что она попрошайка, всегда чего-то ждет, ведь на самом деле она полный ноль.