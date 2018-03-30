Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

Народный артист России Иосиф Кобзон решил себя не сдерживать в словесной коммуникации. На юбилее своего товарища Владимира Винокура он послал матом безответную журналистку одного из российских телеканалов. Девушка озвучила поступок знаменитого артиста своим коллегам.

Сергей Денисов

Никакой конфликтной ситуации на поверхности не было. Девушка подошла к Иосифу Кобзону с дежурным протоколом о разрешении использования его съемки в качестве ройялти. Нужно было подписать всего один договор. Однако пожилая звезда вдруг «очнулась» и послала безответную девушку матом.Кобзон и ранее «засветился» грубым общением с журналистами. Многие критики полагают, что у певца идиосинкразия на репортеров с нулевых годов, когда журналисты обвинили Кобзона в плотных связях с международными преступными синдикатами.