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| | Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

Сегодня, 14:53
Народный артист России Иосиф Кобзон решил себя не сдерживать в словесной коммуникации. На юбилее своего товарища Владимира Винокура он послал матом безответную журналистку одного из российских телеканалов. Девушка озвучила поступок знаменитого артиста своим коллегам.

Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

 

Никакой конфликтной ситуации на поверхности не было. Девушка подошла к Иосифу Кобзону с дежурным протоколом о разрешении использования его съемки в качестве ройялти. Нужно было подписать всего один договор. Однако пожилая звезда вдруг «очнулась» и послала безответную девушку матом.

Кобзон и ранее «засветился» грубым общением с журналистами. Многие критики полагают, что у певца идиосинкразия на репортеров с нулевых годов, когда журналисты обвинили Кобзона в плотных связях с международными преступными синдикатами.
Сергей Денисов
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