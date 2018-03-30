Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

Никакой конфликтной ситуации на поверхности не было. Девушка подошла к Иосифу Кобзону с дежурным протоколом о разрешении использования его съемки в качестве ройялти. Нужно было подписать всего один договор. Однако пожилая звезда вдруг «очнулась» и послала безответную девушку матом.
Кобзон и ранее «засветился» грубым общением с журналистами. Многие критики полагают, что у певца идиосинкразия на репортеров с нулевых годов, когда журналисты обвинили Кобзона в плотных связях с международными преступными синдикатами.
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