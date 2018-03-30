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| | Станислав Садальский побоялся шутить с властями

Станислав Садальский побоялся шутить с властями

Сегодня, 14:29
Известный отечественный актёр Станислав Садальский решил выразить своё отношение к конфликту, возникшему после массового отравления в Кемерово, загрузив в Сеть оскорбительное изображение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Станислав Садальский побоялся шутить с властями

 

В официальном Instagram-аккаунте Станислава Садальского была обнародована публикация, которая спустя короткий промежуток времени таинственным образом исчезла с профиля актёра. На опубликованном фото был изображён Аман Тулеев, у которого с помощью графического редактора рот был заменён на сфинктер. Заметим, на опубликованной фотографии большими красными буквами было написано «Бузотёр», а именно так Тулеев отозвался о жителях Кемерово, которые вышли на митинг против сброса отходов на полигоне «Ядрово», ставшего причиной массового отравления в городе.

Подписчики Станислава весьма неоднозначно отнеслись к подобным выходкам актёра, который осмелился бросить вызов властям, опубликовав оскорбительный шарж на Тулеева. Многие поклонники Садальского заявили о том, что прибегнув к подобной критике властей, актёру следовало придерживаться своей точки зрения и не бояться отстаивать своё мнение.
Александр Вест
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