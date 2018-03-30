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| | «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога

«Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога

Сегодня, 14:00
Набирающая популярность исполнительница Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала вторую серию своего блога. Именно за нее знаменитость и подверглась критике и оскорблениям со стороны поклонников.

«Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога

 

На новом видео Бузова продемонстрировала не только, как она выступает, но и некоторые моменты вне сцены. На ролике показано, как исполнительнице делают макияж, как в гримерке она общается с другими знаменитостями и другое. Саму запись Бузова сопроводила постом, в котором написала, что это вторая часть ее блога. Также знаменитость написала, что ждет комментариев по поводу публикации. В создании записи теледива учла все пожелания поклонников.

«Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога

 

Поклонники как всегда разделились на два лагеря. Одни восхищались ее успехом и радовались тому, что Ольга Бузова показала процесс подготовки к съемкам. Однако были и такие, которые начали критиковать знаменитость. Они не только писали критические слова, но и оскорбления, написав, что певица достала, что она выскочка. Один из пользователей написал, что Бузова убогая, что исполнительница попрошайка, постоянно чего-то ждет, ведь сама она ноль.
Анна Котова
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