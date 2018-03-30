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| | Лолита требует уволить "падлу" Тулеева после трагедии в Кемерово

Лолита требует уволить "падлу" Тулеева после трагедии в Кемерово

Сегодня, 13:42
Отечественная исполнительница Лолита Милявская очень эмоционально высказалась по поводу страшной трагедии в Кемерово, которая лишила жизни 64 человек. О трагедии и о своих чувствах артистка рассказала поклонникам в соцсети Instagram.

Лолита требует уволить "падлу" Тулеева после трагедии в Кемерово

 

Артистка рассказала, что до глубины души шокирована произошедшим в Кемерово. Однако больше всего негодования и злости вызвали местные власти, в особенности губернатор области Аман Тулеев. В интернете певица написала, что поражена бесчеловечностью и черствостью властей. По поводу самого губернатора Лолита высказалась, что Тулеев каждый раз говорил разные незначительные причины своего отсутствия, но когда перед ним президент РФ, то у Тулеева все в порядке и, ни чего ему не мешает. После этого знаменитость потребовала снять губернатора с должности или, чтоб он сам оставил свой пост. Затем певица обозвала Тулеева «падлой» и сказала, что если ни он, ни его приспешники не могут выйти к людям и сказать несколько слов в поддержку, то губернатору пора на пенсию.

Также исполнительница заявила, что не боится последствий, которые могут быть после ее высказываний, так как певица собирается на пенсию. В завершении своего обращения Лолита призвала всех неравнодушных помочь средствами родным пострадавших и погибших при пожаре. Однако знаменитость отметила, что деньги необходимо перечислять именно семьям, так как разным фондам не доверяет.
Анна Котова
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