Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали"

Известный российский бодибилдер Александр Шпак в очередной раз шокировал своих многочисленных подписчиков, показав, как его тело ломал профессиональный хиропрактик, используя всю силу массивных мужских рук.

Широкую известность Шпак сумел заполучить благодаря неординарному внешнему виду, так как большинство поверхности его тела он покрыл татуировками, а также не отказался и от пирсинга. В официальном Instagram-аккаунте Александра Шпака нередко появляются видеозаписи, на которых бодибилдер делится со своими подписчиками различными деталями из своей личной и рабочей жизни. В этот раз Александр снялся в видеоролике, представ на видео практически в обнажённом виде, так как на теле Шпака из одежды остались лишь тонкие стринги, едва прикрывающие его наготу.

Александр Вест

Подписчики Александра увидели, как профессиональный хиропрактик, не уступающий по мускулатуре самому Шпаку, всеми силами разминал тело бодибилдера, который не мог сдерживать стонов и выкриков из-за сильной боли в позвоночнике.