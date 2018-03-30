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| | Александр Збруев рассказал, как будет отмечать 80-летие

Александр Збруев рассказал, как будет отмечать 80-летие

Сегодня, 13:27
Завтра Александру Збруеву исполнится 80-лет. Накануне юбилея актер пообщался с журналистами и признался, что уже несколько лет никак не празднует день рождения, а юбилей для него – просто круглая дата.

Александр Збруев рассказал, как будет отмечать 80-летие

 

31 марта день рождения у народного артиста РСФСР Александра Збруева. Сегодня артист рассказал, как собирается отпраздновать 80-летие. Збруев сообщил, что традиционно накануне важного события задумывается о том, кого нужно поблагодарить, а не как отмечать. Актер считает, что в такой день он должен показать некоторым людям свое доброе отношение, поэтому актерский буфет завтра для работников театра будет бесплатным. Больше никаких празднований Збруев не планирует, так уже несколько лет он не отмечает дни рождения.

Актер признался, что довольно часто отказывается от участия в юбилейных передачах. Он объяснил, что такое отношение у него к своему дню рождения не из-за ложной скромности, а из-за особенностей характера.
Виктория Озерова
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