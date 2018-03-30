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| | Пугачева опубликовала фото красавицы-внучки в день ее рождения

Пугачева опубликовала фото красавицы-внучки в день ее рождения

Сегодня, 13:21
Певица Алла Пугачева выложила в Instagram фотографию своей внучки Клавдии. 30 марта девочке исполняется шесть лет. Мать именинницы, Кристина Орбакайте, тоже поздравила свою дочь с праздником и опубликовала снимок в Сети.

Пугачева опубликовала фото красавицы-внучки в день ее рождения

 

Пугачева подписала фото словами: «С днем рождения, Клавуся». Кристина Орбакайте пожелала малышке счастья. Пользователи начали активно обсуждать данные снимки. По мнению подписчиков, Клава похожа на бабушку и маму. Фанаты назвали девочку красавицей и посоветовали ей слушать старших, поскольку у них больше опыта, и они могут решить сложные задачи. Пользователи поздравили внучку Пугачевой с праздником и пожелали ей вырасти настоящей звездой мирового масштаба.

Некоторые заметили схожесть Клавы с папой. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова. В 2012 году у супругов появилась дочь, которую назвали Клавдией. Также у Орбакайте два сына – Никита Пресняков и Дени Байсаров. 
Домбровский Сергей
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