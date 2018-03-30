«Предпенсионный» концерт Лолиты состоялся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось выступление отечественной исполнительницы Лолиты Милявской. Во время выступления знаменитость сказала, что этот концерт - последний «предпенсионный».

Анна Котова

Стало известно, что по возвращении в Москву из концертного турне артистка намерена подать бумаги на оформление пенсии. После этого исполнительница планирует провести прощальный тур, который продлится 10 лет по всему миру. В Екатеринбурге первую песню артистка исполнила в образе старухи: на стуле с клубком ниток и спицами в руках. Именно этого и ждали зрители – необычного выступления, эпатажности.Напоминаем, что несколько дней до этого Лолита Милявская дала концерт в Перми. Выступление совпало с днем траура по погибшим в Кемерово. В промежутках между композициями артистка заявила, что она и ее коллектив все средства собранные с выступления они отдадут семьях погибших и пострадавших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.