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| | «Предпенсионный» концерт Лолиты состоялся в Екатеринбурге

«Предпенсионный» концерт Лолиты состоялся в Екатеринбурге

Сегодня, 13:23
В Екатеринбурге состоялось выступление отечественной исполнительницы Лолиты Милявской. Во время выступления знаменитость сказала, что этот концерт - последний «предпенсионный».

«Предпенсионный» концерт Лолиты состоялся в Екатеринбурге

 

Стало известно, что по возвращении в Москву из концертного турне артистка намерена подать бумаги на оформление пенсии. После этого исполнительница планирует провести прощальный тур, который продлится 10 лет по всему миру. В Екатеринбурге первую песню артистка исполнила в образе старухи: на стуле с клубком ниток и спицами в руках. Именно этого и ждали зрители – необычного выступления, эпатажности.

Напоминаем, что несколько дней до этого Лолита Милявская дала концерт в Перми. Выступление совпало с днем траура по погибшим в Кемерово. В промежутках между композициями артистка заявила, что она и ее коллектив все средства собранные с выступления они отдадут семьях погибших и пострадавших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Анна Котова
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