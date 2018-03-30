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| | Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью

Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью

Сегодня, 13:08
Всемирно известная plus-size модель Эллисон Паркер в очередной раз вызвала восторг у своих многочисленных подписчиков, загрузив в Сеть фотографию, на которой её грудь буквально вываливается из короткой майки.

Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью

 

В официальном Instagram-аккаунте популярной модели Эллисон Паркер появился очередной снимок, на котором красавица была запечатлена практически в обнажённом виде. На опубликованном фото Паркер позировала в стрингах, открывающих вид на её массивные бёдра и плоский живот, а большая часть груди модели осталась без прикрытия, так как короткая майка чёрного цвета едва покрывала меньшую её часть. В описании данной публикации Эллисон заявила о том, что девушки правят миром, а на её футболке была напечатана такая же надпись.

В комментариях восторженные фанаты оставили множество положительных отзывов о подтянутой красавице, которая неизменно радует их частыми публикациями фотографий, на которых девушка нередко позирует в обнажённом виде.
Александр Вест
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