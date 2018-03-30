Подруга рассказала об истинных причинах конфликта Табакова со старшей дочерью

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Мнения
По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…
Сын покойного актера Олега Табакова Антон признался, что не поддерживает связь с женой своего отца. По его словам, никаких претензий к Марине Зудиной, которой
Дочь покойного актера Олега Табакова может не прийти на похороны отца в Москве. Первая жена артиста рассказала, что девушка оборвала общение с отцом после его
Российский актер Олег Табаков еще в 90-х годах отписал свое многомиллионное имущество жене Марине Зудиной. Об этом сообщают отечественные СМИ.