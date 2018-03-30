Подруга рассказала об истинных причинах конфликта Табакова со старшей дочерью

Подруга семьи Табакова рассказала, почему на самом деле Олег Табаков и его старшая дочь Александра перестали общаться. Дочка артиста даже не пришла проститься со своим отцом.

По словам некой дамы, которая попросила не называть ее имени, конфликт между отцом с дочерью возник не потому, что Табаков ушел из семьи к Марине Зудиной. Оказывается, Олег Табаков учил детей самостоятельно добиваться всего в жизни и не продвигал по карьерной лестнице. Сын Антон ушел из кино, так как отец считал его недостойным актером. Дочь Александру Табаков тоже не баловал, взяв в свой театр. Лучшие роли доставались не ей, и вообще Олег Табаков больше времени проводил со студентами, чем со своими детьми.

Ситуация еще больше усугубилась после появления в театре Марины Зудиной, которой доставались все главные роли. Александра попыталась доказать несправедливость, но отец не изменил своей позиции. Вскоре стало известно о романе Табакова с Зудиной. В результате Саша ушла из театра.