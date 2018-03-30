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| | Подруга рассказала об истинных причинах конфликта Табакова со старшей дочерью

Подруга рассказала об истинных причинах конфликта Табакова со старшей дочерью

Сегодня, 13:02
Подруга семьи Табакова рассказала, почему на самом деле Олег Табаков и его старшая дочь Александра перестали общаться. Дочка артиста даже не пришла проститься со своим отцом.

Подруга рассказала об истинных причинах конфликта Табакова со старшей дочерью

 

По словам некой дамы, которая попросила не называть ее имени, конфликт между отцом с дочерью возник не потому, что Табаков ушел из семьи к Марине Зудиной. Оказывается, Олег Табаков учил детей самостоятельно добиваться всего в жизни и не продвигал по карьерной лестнице. Сын Антон ушел из кино, так как отец считал его недостойным актером. Дочь Александру Табаков тоже не баловал, взяв в свой театр. Лучшие роли доставались не ей, и вообще Олег Табаков больше времени проводил со студентами, чем со своими детьми.
 
Ситуация еще больше усугубилась после появления в театре Марины Зудиной, которой доставались все главные роли. Александра попыталась доказать несправедливость, но отец не изменил своей позиции. Вскоре стало известно о романе Табакова с Зудиной. В результате Саша ушла из театра.

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