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| | Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»

Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»

Сегодня, 12:56
Экстрасенс Никита Турчин решил принять участие в проекте «Дом-2». К этому шагу парня подтолкнуло расставание с девушкой. Никита Турчин намерен найти свою любовь на телестройке.

Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»

 

Недавно юного мага избили неизвестные, которым не понравился его внешний вид. Юноша попал в клинику, но травмы оказались не слишком опасные и он быстро пошел на поправку. Никита Турчин долго не решался пойти на шоу «Дом-2», хотя в этой программе есть девушки, которые ему нравятся. Ранее маг жаловался на маньяка, якобы предлагавшего ему заняться сексом. Этот человек достает мага телефонными звонками, преследует и угрожает. Никита Турчин опасается агрессора, так как он обещал утопить его в реке, если молодой человек не ответит взаимностью на теплые чувства.

Юный колдун объяснял, что встречается с девушкой и мужчины его не интересуют. Это не повлияло на маньяка, и он продолжает надоедать магу своей натойчивостью. Никита Турчин стал знаменитым после участия в передаче «Битва экстрасенсов». По мнению фанатов, этот парень достигнет таких же высот, как Влад Кадони, который начинал простым участником шоу, а затем превратился в ведущего.
Домбровский Сергей
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