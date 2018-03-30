Юный маг Никита Турчин хочет найти свою любовь на шоу «Дом-2»

Экстрасенс Никита Турчин решил принять участие в проекте «Дом-2». К этому шагу парня подтолкнуло расставание с девушкой. Никита Турчин намерен найти свою любовь на телестройке.

Домбровский Сергей

Недавно юного мага избили неизвестные, которым не понравился его внешний вид. Юноша попал в клинику, но травмы оказались не слишком опасные и он быстро пошел на поправку. Никита Турчин долго не решался пойти на шоу «Дом-2», хотя в этой программе есть девушки, которые ему нравятся. Ранее маг жаловался на маньяка, якобы предлагавшего ему заняться сексом. Этот человек достает мага телефонными звонками, преследует и угрожает. Никита Турчин опасается агрессора, так как он обещал утопить его в реке, если молодой человек не ответит взаимностью на теплые чувства.Юный колдун объяснял, что встречается с девушкой и мужчины его не интересуют. Это не повлияло на маньяка, и он продолжает надоедать магу своей натойчивостью. Никита Турчин стал знаменитым после участия в передаче «Битва экстрасенсов». По мнению фанатов, этот парень достигнет таких же высот, как Влад Кадони, который начинал простым участником шоу, а затем превратился в ведущего.