Линдси Лохан проиграла суд по делу GTA V

Тяжелый «армрестлинг» между актрисой Линдси Лохан и разработчиками корпорации Rockstar в суде продолжается. Утратившая популярность голливудская дива по-прежнему достает своими исками суд Нью-Йорка, настаивая, что фирма пиратским образом использовала ее образ в игре GTA V.

Сергей Денисов

Однако судьи проявили упорство и в очередной раз оправдали дизайнеров. Линдси Лохан имеет «растиражированную внешность» поэтому ее образ принято считать в экспертной оценке «по мотивам». На использование мотивированного образа авторское право США не распространяется, так как есть прецедентное решение суда от 1948 года по делу Уолта Диснея против американского народа.Нельзя распространять юрисдикцию на рефлексию художника, писателя и поэта потому, что подобное ограничение нарушает первородное право человека – право на жизнь.