Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8 Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора
| | Линдси Лохан проиграла суд по делу GTA V

Линдси Лохан проиграла суд по делу GTA V

Сегодня, 21:40
Тяжелый «армрестлинг» между актрисой Линдси Лохан и разработчиками корпорации Rockstar в суде продолжается. Утратившая популярность голливудская дива по-прежнему достает своими исками суд Нью-Йорка, настаивая, что фирма пиратским образом использовала ее образ в игре GTA V.

Линдси Лохан проиграла суд по делу GTA V

 

Однако судьи проявили упорство и в очередной раз оправдали дизайнеров. Линдси Лохан имеет «растиражированную внешность» поэтому ее образ принято считать в экспертной оценке «по мотивам». На использование мотивированного образа авторское право США не распространяется, так как есть прецедентное решение суда от 1948 года по делу Уолта Диснея против американского народа.

Нельзя распространять юрисдикцию на рефлексию художника, писателя и поэта потому, что подобное ограничение нарушает первородное право человека – право на жизнь.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Линдси Лохан прорекламировала мусульманский купальник
Линдси Лохан прорекламировала мусульманский купальник

Популярная скандальная актриса Линдси Лохан решила отойти от образа вульгарной девушки и начала изучать Коран. Доказательством новых религиозных убеждений

Младший брат Линдси Лохан станет моделью
Младший брат Линдси Лохан станет моделью

Младший Брат Линдси Лохан станет моделью. Такую новость сообщила сама голливудская актриса еще в 2015 году.

Актриса Линдси Лохан рассказала, что потеряла ребенка
Актриса Линдси Лохан рассказала, что потеряла ребенка

В финале своего реалити-шоу знаменитая голливудская актриса Линдси Лохан рассказала, что не так давно потеряла ребенка и не имеет понятия, кто его отец.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости