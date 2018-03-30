Сара Джессика Паркер решила поддержать Синтию Никсон

Известная голливудская актриса Сара Джессика Паркер решила выразить свою поддержку актрисе Синтие Никсон, которая собирается участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка. В сети Instagram Паркер отозвалась о личностных качествах Никсон.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Сары появилось фото Синтии Никсон, которая намерена стать новым губернатором Нью-Йорка. В описании своей публикации Паркер указала, что одобряет кандидатуру Синтии, так как она является борцом за права человека, юристом, матерью, активистом и хорошим другом. Напомним, Синтия и Сара сблизились во время съёмок телевизионного сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер пообещала отдать свой голос за Синтию Никсон, которая поборется за губернаторское кресло американского штата.Сама Синтия ответила благодарностью за тёплые слова всех своих коллег по сериалу, которые решили поддержать её кандидатуру, поблагодарив их за проявленное доверие и добродушие. Также Никсон заявила, что хочет стать губернатором, так как всей душой любит Нью-Йорк и хочет сделать его ещё лучше.