Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию Пользователи смогли увидеть собственную смерть от ядерного взрыва В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
| | Сара Джессика Паркер решила поддержать Синтию Никсон

Сара Джессика Паркер решила поддержать Синтию Никсон

Сегодня, 12:40
Известная голливудская актриса Сара Джессика Паркер решила выразить свою поддержку актрисе Синтие Никсон, которая собирается участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка. В сети Instagram Паркер отозвалась о личностных качествах Никсон.

Сара Джессика Паркер решила поддержать Синтию Никсон

 

В официальном Instagram-аккаунте Сары появилось фото Синтии Никсон, которая намерена стать новым губернатором Нью-Йорка. В описании своей публикации Паркер указала, что одобряет кандидатуру Синтии, так как она является борцом за права человека, юристом, матерью, активистом и хорошим другом. Напомним, Синтия и Сара сблизились во время съёмок телевизионного сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер пообещала отдать свой голос за Синтию Никсон, которая поборется за губернаторское кресло американского штата.

Сама Синтия ответила благодарностью за тёплые слова всех своих коллег по сериалу, которые решили поддержать её кандидатуру, поблагодарив их за проявленное доверие и добродушие. Также Никсон заявила, что хочет стать губернатором, так как всей душой любит Нью-Йорк и хочет сделать его ещё лучше.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сара Джессика Паркер высмеяла российского посла
Сара Джессика Паркер высмеяла российского посла

Знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер 5 марта на своей станице в Instagram опубликовала фото-мем, в котором высмеивает ситуацию, связанную с

Сара Джессика Паркер подтвердила готовность сюжета новой части
Сара Джессика Паркер подтвердила готовность сюжета новой части "Секса в большом городе"

Информация по поводу вероятных съемок нового сезона «Секса в большом городе» обрастает очередными данными. Так, Сара Джессика Паркер рассказала, что сюжет для

Сара Джессика Паркер снялась в новом сериале «Развод»
Сара Джессика Паркер снялась в новом сериале «Развод»

Актриса Сара Джессика Паркер снялась в новом сериале под название «Развод». Это первый проект Сары после знаменитой и нашумевшей картины «Секс в большом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости