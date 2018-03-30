Из-за наследства гражданского мужа внучки Брежнева обвинили во лжи

После смерти Виктории Филипповой, которая являлась любимой внучкой советского политического деятеля Леонида Брежнева, возникла шумиха вокруг её состояния. Ухажёр усопшей Виктории был обвинён во лжи из-за передела её наследства.

Александр Вест

В течение долгих 30-ти лет Дмитрий Бармин состоял в любовных отношениях с Викторией Филипповой, уверяя, что его интересовала сама женщина, а не её состояние. Однако, когда внимание общественности сосредоточилось на продаже столичной недвижимости, принадлежащей ранее Филипповой, Бармин вдруг стал уверять, что являлся обычным приятелем Виктории, не состоя с ней в романтических отношениях. В данный момент юристы пытаются определить, куда делись финансовые средства, вырученные от продажи московских квартир Филипповой.Бармин утверждает, что в течение трёх десятков лет у него был роман с Викторией, однако, по его словам, именно в двухлетний период с 1998-го года у него с ней были приятельские отношения, поэтому он не осведомлён о том, куда пропали деньги от продажи недвижимости.