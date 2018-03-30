Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Из-за наследства гражданского мужа внучки Брежнева обвинили во лжи

Из-за наследства гражданского мужа внучки Брежнева обвинили во лжи

Сегодня, 11:34
После смерти Виктории Филипповой, которая являлась любимой внучкой советского политического деятеля Леонида Брежнева, возникла шумиха вокруг её состояния. Ухажёр усопшей Виктории был обвинён во лжи из-за передела её наследства.

Из-за наследства гражданского мужа внучки Брежнева обвинили во лжи

 

В течение долгих 30-ти лет Дмитрий Бармин состоял в любовных отношениях с Викторией Филипповой, уверяя, что его интересовала сама женщина, а не её состояние. Однако, когда внимание общественности сосредоточилось на продаже столичной недвижимости, принадлежащей ранее Филипповой, Бармин вдруг стал уверять, что являлся обычным приятелем Виктории, не состоя с ней в романтических отношениях. В данный момент юристы пытаются определить, куда делись финансовые средства, вырученные от продажи московских квартир Филипповой.

Бармин утверждает, что в течение трёх десятков лет у него был роман с Викторией, однако, по его словам, именно в двухлетний период с 1998-го года у него с ней были приятельские отношения, поэтому он не осведомлён о том, куда пропали деньги от продажи недвижимости.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Рустам Солнцев обнародовал сексуальные фото Виктории Бони
Рустам Солнцев обнародовал сексуальные фото Виктории Бони

Рустам Солнцев затосковал о своих отношениях с Викторией Боней. События шестилетней давности бывший участник телешоу «Дом-2» представил на обозрение окружающих

Певица Вера Брежнева вспомнила об отношениях с режиссером Вайсбергом
Певица Вера Брежнева вспомнила об отношениях с режиссером Вайсбергом

Знаменитая певица Вера Брежнева вспомнила об изумительных отношениях с режиссером Вайсбергом.

Вера Брежнева созналась в романтических отношениях с режиссером Марюс Вайнберг
Вера Брежнева созналась в романтических отношениях с режиссером Марюс Вайнберг

Не так давно известная певица Вера Брежнева подтвердила слухи о том, что у неё с режиссером картины «Любовь в большом городе» был

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости