Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду

Дебют трехлетней дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялся в финале шоу-сказки «Руслан и Людмила».

Видео выступления свей дочери Нади олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи к видеоролику Навка сообщила, что это первый выход Надежды на лед перед публикой. «Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!», - предположила Татьяна. Надежда Пескова выступила в финальной части шоу «Руслан и Людмила», продюсером и главной героиней которого стала сама Татьяна Навка.

По словам российской фигуристки, Надя начала заниматься около года назад. Во время летних гастролей в Сочи, Татьяна брала дочку с собой на спектакли. Девочке настолько понравилось увиденное, что однажды она попросила купить ей коньки. Сама Татьяна встала на коньки значительно позже своей дочери.Видео с маленькой фигуристкой Надей порадовало поклонников. Подписчики похвалили Татьяну за то, что занимается с ребенком, и пожелали творческих успехов обоим спортсменкам.