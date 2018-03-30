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| | В Сети обнародовали новую обложку Playboy c Ольгой Бузовой

В Сети обнародовали новую обложку Playboy c Ольгой Бузовой

Сегодня, 12:40
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз поразила своих поклонников. Звезда приняла участие в эротической фотосессии для популярного мужского журнала Playboy.

В Сети обнародовали новую обложку Playboy c Ольгой Бузовой

 

Несмотря на то, что номер с обнаженной Ольгой Бузовой на обложке еще не вышел, один из снимков уже «слили» в Сеть, где он за короткий промежуток времени собрал рекордное количество «лайков» и комментариев от восхищенных представителей мужской аудитории.

 

На фотографии певица запечатлена в коротких обтягивающих фигуру черных шортах и наброшенном на голое тело пиджаке, при этом грудь звезды слегка прикрыта мужскими подтяжками.

Большинство поклонников поддержали 32-летнюю Бузову, отметив не только ее красоту, но также смелость и раскованность, которю она продемонстрировала перед камерой.
Пойда Анна
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