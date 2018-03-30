"Дом-2": Сергей Адоевцев не заплатил за отель после встречи с любовницей

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Сергей Адоевцев в последнее время ведет развратный образ жизни. Знаменитость часто проводит время с незнакомыми девушками. Одна из девушек рассказала подробности проведенной ночи с молодым человеком. Выяснилось, что Сергей не смог заплатить ни за такси, ни за отель.

Анна Котова

Звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев нашел свою вторую половинку, которую зовут Мария Круглыхина. После ухода из шоу молодые люди ни на шаг не отходили друг от друга, у них даже появился ребенок. Однако через некоторое время Мария решила расстаться с Сергеем, что привело к тому, что Адоевцев начал встречаться с другими девушками. Одна из многочисленных девушек решила поведать о проведенной с парнем ночи. Любовница отозвалась о Сергее не лучшим образом. Девушка рассказала, что с Сергеем познакомилась в интернете, долго общалась и решила встретиться без каких либо обязательств.Девушка рассказала, что она удивилась, что парень не смог заплатить за такси, объяснив это тем, что у него не хватает средств. Однако удивление на этом не закончилось. Игры в постели девушке понравились, но любовница рассказала, что сама платила за номер. Когда молодые люди оказались в номере, то незамедлительно приступили к «волшебству». В завершении девушка призналась, что в постели Сергей оказался восхитительным любовником, который доводил ее до пика наслаждения три раза.