Автор посмертного грима Людмилы Гурченко показал уникальные фото актрисы

Стилист Аслан Ахмадов, являющийся исполнителем посмертного макияжа легендарной актрисы, выполнил свое обещание – опубликовал уникальные фотоснимки Людмилы Гурченко.

Ранее фотохудожник пообещал фанатам, что выпустит книгу с редкими фотографиями знаменитой актрисы. Презентация книги откладывалась из-за отказа в издательствах. Благодаря добровольным взносам автор смог выпустить книгу и порадовать поклонников снимками вечно молодой актрисы. На странице в Instagram фотограф презентовал «особенную» книгу, пролистав страницы, и сообщил о возможности приобрести издание на его веб-сайте. О книге «Моя Люся» Аслан Ахмадов рассказал на телешоу «Пусть говорят». Кроме того, стилист выпустил постеры со знаменитой Гурченко. Подписчики оценили работу Аслана и назвали его книгу шедевром.

Аслан собирал не только фото Гурченко, но и «разговоры» со звездой. Один из записанных на аудио разговоров стилист опубликовал для подписчиков. Во время беседы Людмила Марковна заявляет, что не готова умирать, так как у нее еще нет последнего платья. Кроме того, актриса пожелала, чтобы на всех фото она выглядела молодо.