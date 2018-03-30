Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Автор посмертного грима Людмилы Гурченко показал уникальные фото актрисы

Автор посмертного грима Людмилы Гурченко показал уникальные фото актрисы

Сегодня, 10:39
Стилист Аслан Ахмадов, являющийся исполнителем посмертного макияжа легендарной актрисы, выполнил свое обещание – опубликовал уникальные фотоснимки Людмилы Гурченко.

Автор посмертного грима Людмилы Гурченко показал уникальные фото актрисы

 

Ранее фотохудожник пообещал фанатам, что выпустит книгу с редкими фотографиями знаменитой актрисы. Презентация книги откладывалась из-за отказа в издательствах. Благодаря добровольным взносам автор смог выпустить книгу и порадовать поклонников снимками вечно молодой актрисы. На странице в Instagram фотограф презентовал «особенную» книгу, пролистав страницы, и сообщил о возможности приобрести издание на его веб-сайте. О книге «Моя Люся» Аслан Ахмадов рассказал на телешоу «Пусть говорят». Кроме того, стилист выпустил постеры со знаменитой Гурченко. Подписчики оценили работу Аслана и назвали его книгу шедевром.

 

Аслан собирал не только фото Гурченко, но и «разговоры» со звездой. Один из записанных на аудио разговоров стилист опубликовал для подписчиков. Во время беседы Людмила Марковна заявляет, что не готова умирать, так как у нее еще нет последнего платья. Кроме того, актриса пожелала, чтобы на всех фото она выглядела молодо.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы
Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы

Знаменитый российский фотохудожник Аслан Ахмадов, который был для Людмилы Гурченко весьма близким другом, поделился с общественностью фотографиями и

Дочь Гурченко осуществила свою давнюю мечту
Дочь Гурченко осуществила свою давнюю мечту

Дочь известной советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Мария рассказала журналистам, что осуществила давнюю мечту. Интервью она дала на выставке «Моя

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Людмилы Гурченко
Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Людмилы Гурченко

Сегодня вся Россия отмечает 80-ю годовщину со дня рождения известной российской актрисы Людмилы Гурченко. В честь этого события на телевидении вышел

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости