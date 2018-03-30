Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую актерскую зарплату

Артистка подчеркнула, что говорит именно об актерах театра. Знаменитость не испытывает нужды в средствах, только потому что работает не над одним проектом, а над несколькими. Самбурская играет в кино, ведет программу на одном из каналов, а также размещает на своей странице в соцсети Instagram рекламу. Также Настасья поведала, что есть артисты, которым очень трудно живется, так как кроме театра они нигде не задействованы.
Несмотря на то, что в театре маленькие заработки, по словам Настасьи Самбурской, она может позволит себе отказаться от роли, которая ей не нравится. Дело в том, что артистка появляется на сцене не из-за денег, а из-за интересных постановок. Помимо этого, Самбурская отдает предпочтение комфорту, именно поэтому актриса может отказаться от трудного и сумбурного проекта.
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