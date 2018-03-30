Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую актерскую зарплату

Отечественная артистка Настасья Самбурская рассказала поклонникам, что у актеров маленькая зарплата. Знаменитость поведала, что на современный доход за искусство можно прожить, но при этом придется сильно экономить.

Анна Котова

Артистка подчеркнула, что говорит именно об актерах театра. Знаменитость не испытывает нужды в средствах, только потому что работает не над одним проектом, а над несколькими. Самбурская играет в кино, ведет программу на одном из каналов, а также размещает на своей странице в соцсети Instagram рекламу. Также Настасья поведала, что есть артисты, которым очень трудно живется, так как кроме театра они нигде не задействованы.Несмотря на то, что в театре маленькие заработки, по словам Настасьи Самбурской, она может позволит себе отказаться от роли, которая ей не нравится. Дело в том, что артистка появляется на сцене не из-за денег, а из-за интересных постановок. Помимо этого, Самбурская отдает предпочтение комфорту, именно поэтому актриса может отказаться от трудного и сумбурного проекта.