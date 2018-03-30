Пресняков-старший: Сын видел лишь домохозяйку в Орбакайте

Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами деталями семейной жизни его сына и известной отечественной певицы Кристины Орбакайте. Композитор рассказал о том, что его сын не ценил Орбакайте, воспринимая её лишь в качестве домохозяйки.

Александр Вест

По словам Преснякова-старшего, большую часть времени его сыну Владимиру приходилось проводить с его дедушкой и бабушкой, так как он постоянно находился в разъездах на гастролях, которые нельзя было отменять в советское время. Отец Владимира Преснякова заметил, что отношения его сына с Орбакайте не заладились из-за того, что он был крепко уверен в том, что Кристина должна была охранять домашний очаг, занимаясь семейными делами, а ей было интересно развиваться в творчестве, совершенствуя артистическую деятельность.Пресняков-старший добавил, что большинство конфликтов в семье его сына возникали именно на этой почве, однако, после разрыва семейных отношений они сумели остаться хорошими друзьями, не тая обиду друг на друга.