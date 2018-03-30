«Махровые и дремучие»: Мать Собчак обозвала россиян, критикующих ее дочь за «Дом-2»

Недавно мать Ксении Собчак Людмила Нарусова обозвала россиян, которые осуждают и критикуют ее дочь за участие в «Доме-2». Нарусова сказала, что такие люди махровые и дремучие, а их менталитет – советский.

Анна Котова

Отметим, что бывшая ведущая проекта «Дом-2» и других программ с женской аудиторией Ксения Собчак родилась в не очень богатой семье, которая не владеет разными производствами. Однако с юности Ксения Собчак была способна благодаря своему уму заработать на ту жизнь, о которой все время мечтала. Именно это и сделала знаменитость, попав в шоу-бизнес, что и привело к началу карьеры и популярности. Долгое время Собчак не говорила родным о своих планах. Людмила Нарусова узнала о них, но после того, как дочь прошла кастинг. Нарусова считала, что такие программы, как «Дом-2» не подходят для ее девочки, которая вела себя, как недалекая блондинка, однако в жизни она была совершенной противоположностью. Людмила знает, что знаменитости зарабатывают больше, чем обычные шахтеры, и поэтому до сих пор не понимает, за что ее дочь по сей день критикуют.Людмила Нарусова назвала таких людей дремучими, ведь «Дом-2» так им нравится, а это значит, что Ксения незабываемо исполнила свою роль. Несмотря на то, что Ксения Собчак на выборах собрала мало голосов, знаменитость не собирается бросать политическое поприще.