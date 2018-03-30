Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов
| | «Махровые и дремучие»: Мать Собчак обозвала россиян, критикующих ее дочь за «Дом-2»

«Махровые и дремучие»: Мать Собчак обозвала россиян, критикующих ее дочь за «Дом-2»

Сегодня, 10:14
Недавно мать Ксении Собчак Людмила Нарусова обозвала россиян, которые осуждают и критикуют ее дочь за участие в «Доме-2». Нарусова сказала, что такие люди махровые и дремучие, а их менталитет – советский.

«Махровые и дремучие»: Мать Собчак обозвала россиян, критикующих ее дочь за «Дом-2»

 

Отметим, что бывшая ведущая проекта «Дом-2» и других программ с женской аудиторией Ксения Собчак родилась в не очень богатой семье, которая не владеет разными производствами. Однако с юности Ксения Собчак была способна благодаря своему уму заработать на ту жизнь, о которой все время мечтала. Именно это и сделала знаменитость, попав в шоу-бизнес, что и привело к началу карьеры и популярности. Долгое время Собчак не говорила родным о своих планах. Людмила Нарусова узнала о них, но после того, как дочь прошла кастинг. Нарусова считала, что такие программы, как «Дом-2» не подходят для ее девочки, которая вела себя, как недалекая блондинка, однако в жизни она была совершенной противоположностью. Людмила знает, что знаменитости зарабатывают больше, чем обычные шахтеры, и поэтому до сих пор не понимает, за что ее дочь по сей день критикуют.

Людмила Нарусова назвала таких людей дремучими, ведь «Дом-2» так им нравится, а это значит, что Ксения незабываемо исполнила свою роль. Несмотря на то, что Ксения Собчак на выборах собрала мало голосов, знаменитость не собирается бросать политическое поприще.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Мать Ксении Собчак сделал неожиданное заявление о своем внуке
Мать Ксении Собчак сделал неожиданное заявление о своем внуке

Малышу известной телеведущей и светской львицы Ксении Собчак Платону исполнилось два месяца. Как утверждает мать Ксении Людмила Нарусова, она полюбила внука

Мать Ксении Собчак рассказала о своем внуке
Мать Ксении Собчак рассказала о своем внуке

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о рождение внука. Она утверждает, что догадывалась о беременности дочери раньше, чем ей об этом сообщили.

Мать Ксении Собчак прокомментировала слухи о беременности дочери
Мать Ксении Собчак прокомментировала слухи о беременности дочери

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в семье известной ведущей Ксении Собчак и Максима Виторгана ожидается рождение первенца. Слухи о беременности

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости