Растолстевший Витас «дострелялся» до семи суток тюрьмы

Виталий Грачев, знаменитый как певец Витас, второй раз устроил стрельбу по воронам на своем подворье в элитной Барвихе. Певец взял помповое ружье и начал отгонять птиц, которые ему мешали музицировать. Испуганные соседи вызвали полицию. Информация об этом появилась в социальной сети.

Сергей Денисов

Грачев прибыл на судебное заседание в сопровождении личной охраны. Однако это были напрасные меры предосторожности. Фанаты не узнали певца. Он растолстел и стал не похож на того субтильного молодого человека, который пел арию, открывая пекинскую Олимпиаду.Судья хотел ограничиться мягким приговором – административным штрафом в 500 рублей. Однако прокурор потребовал более жесткой санкции – заключение под арест сроком на семь суток. Обвинитель мотивировал своё требование тем, что это уже вторая стрельба артиста в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз Витас расстреливал «рублевских» голубей.Суд удовлетворил требования обвинителя. Артист проведет неделю в камере, где нет фортепьяно. Однако посетителей социальных сетей взволновал не приговор суда, а внешний вид артиста. Он растолстел, и это разозлило комментаторов. Самый распространенный рефрен высказываний: «Морду наел».