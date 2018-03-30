В Сети обсуждают таинственного покровителя Джигарханяна

Драма, сложившаяся вокруг развода Виталины Цымбалюк-Романовской и прославленного отечественного актёра Армена Джигарханяна, становится напряжённее с каждым днём. Многочисленные фанаты артиста обсуждают сведения о его таинственном покровителе.

Александр Вест

Источник из российской Общественной палаты, пожелавший остаться инкогнито, поделился с журналистами сведениями о том, что благодаря покровителю Джигарханяна все его обидчики понесут ответственность за притеснения актёра, а также издевательства над пожилым артистом, переживающим столь тяжёлый период в его жизни. Член Общественной палаты заверил, что в скором времени таинственный покровитель заявит о себе, защищая честь Джигарханяна.Напомним, из-за того, что на истории Армена Джигарханяна стали наживаться многочисленные шоумены, используя его имя и образ, актёр добился запрета, согласно которому Андрей Малахов отныне не имеет права использовать его изображения, а также упоминать о нём в эфире своего шоу.