В Сети обсуждают таинственного покровителя Джигарханяна

Источник из российской Общественной палаты, пожелавший остаться инкогнито, поделился с журналистами сведениями о том, что благодаря покровителю Джигарханяна все его обидчики понесут ответственность за притеснения актёра, а также издевательства над пожилым артистом, переживающим столь тяжёлый период в его жизни. Член Общественной палаты заверил, что в скором времени таинственный покровитель заявит о себе, защищая честь Джигарханяна.
Напомним, из-за того, что на истории Армена Джигарханяна стали наживаться многочисленные шоумены, используя его имя и образ, актёр добился запрета, согласно которому Андрей Малахов отныне не имеет права использовать его изображения, а также упоминать о нём в эфире своего шоу.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях