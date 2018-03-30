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| | Анджелика Варум отказалась от исполнения "Зимней вишни"

Анджелика Варум отказалась от исполнения "Зимней вишни"

Сегодня, 09:49
Российская исполнительница Анджелика Варум поделилась с журналистами сведениями о том, что больше не будет исполнять на концертах один из своих главных хитов «Зимняя вишня», так как желает избежать ассоциаций с трагедией, произошедшей в Кемерово.

Анджелика Варум отказалась от исполнения "Зимней вишни"

 

На вчерашнем концерте в Иркутске, к примеру, артистка отказалась исполнять данную композицию по причине траура в связи с пожаром в Кемерове.

Как известно, вчера в Иркутске прошел концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Предварительно исполнители дали публике обещание о том, что все денежные средства, которые они заработают на мероприятии будут переведены в пользу семей погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Траур стал причиной, по которой музыканты решили перенести два концерта, а также хотели отменить мероприятие и в Иркутске, но все же решились выйти на сцену, исключив из программы все веселые песни. Варум не стала исполнять композиции «Городок» и «Зимняя вишня»,

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По данным СК РФ, погибли 64 человека. 
Николай Офицеров
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