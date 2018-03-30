Бузова опубликовала сценарий «Дома-2» в Stories

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова допустила серьезную ошибку, знаменитость опубликовала сценарий телестройки в Stories.

Исполнительница и ведущая Ольга Бузова является активным пользователем Instagram. Очень часто знаменитость не следит за тем, что попадает в камеру во время съемок ее фото и видео. Например, частенько пользователи замечали, что в Stories теледива появляется без косметики или с патчами под глазами. Однако в этот раз ведущая побила собственный рекорд по оплошностям, в кадр камеры попал сценарий телестройки, который, скорее всего, Бузова читала перед выходом на съемочную площадку «Дома-2».

Анна Котова

Длительное время среди поклонников ходят разговоры, что на проекте используют сценарий, так и сейчас не все пользователи поверили, что на столике лежал именно текст шоу. Некоторые фанаты считают, на листе бумаги написаны только темы, которые Ольга Бузова должна обсудить на проекте. Однако были и такие пользователи, которые уверенны, что участники программы пользуются подсказками авторов и заранее продумывают свое поведение, которые поможет им поднять собственный рейтинг. По мнению поклонников, такими участниками являются Илья Яббаров, Ольга Рапунцель и Александр Гобозов.