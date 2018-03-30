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| | Алла Пугачёва сумела похудеть до подростковых размеров

Алла Пугачёва сумела похудеть до подростковых размеров

Сегодня, 09:36
Прославленная отечественная певица Алла Пугачёва продолжает шокировать восторженных поклонников своей худобой. С помощью специальных диет и самоконтроля певице удалось сбросить около 20 килограммов лишнего веса за прошедший год.

Алла Пугачёва сумела похудеть до подростковых размеров

 

Многие фанаты Аллы Пугачевой до сих пор не могут поверить, что вскоре их любимице исполнится 69 лет. По словам поклонников дивы отечественной эстрады, Пугачёва выглядит минимум на 20 лет моложе своих лет. Благодаря успешному избавлению от двух десятков лишних килограммов Алла Пугачёва ныне красуется на многочисленных светских мероприятиях, одевая облегающие наряды. Фанаты певицы заметили, что похудение позволило Примадонне почувствовать себя моложе, что отразилось и на её гардеробе, в котором появились обтягивающие молодёжные джинсы и другие модные вещи.

Заметим, Пугачёва вовсе не стесняется своего возраста, публикую снимки, на которых она запечатлена без использования какой-либо косметики. Многочисленные фанаты исполнительницы поддерживают стремление Пугачёвой оставаться молодой и красивой, осыпая её различными комплиментами.
Александр Вест
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