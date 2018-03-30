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| | Бузова готовит к запуску собственный телеканал

Бузова готовит к запуску собственный телеканал

Сегодня, 09:09
Знаменитая российская телеведущая Ольга Бузова с 1 апреля обзаведётся своим собственным телевизионным каналом, который станет вещать различные передачи, шоу и клипы с участием самой певицы.

Бузова готовит к запуску собственный телеканал

 

Уже 1 апреля частоты телевизионного канала ТНТ4 будут заняты вещанием нового канала Ольги Бузовой, получившего название «БузоваTV». В эфире данного телеканала будет транслироваться контент с участием самой Ольги. Над работой нового телеканала Бузовой будет трудиться коллектив, ранее отвечавший за стабильное вещание ТНТ4. Многочисленные поклонники Бузовой смогут насладиться многочисленными передачами и видеоклипами с участием своей любимицы.

Ожидается, что контент, транслируемый на «БузоваTV», будет рассчитан на зрителей возрастом 14-44 года. Гавриил Гордеев, являющийся директором телеканала Ольги Бузовой, заявил о том, что небывалая популярность телеведущей должна увеличить рейтинги «БузоваTV» по сравнению с просмотрами ТНТ4.
Александр Вест
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