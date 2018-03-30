Лицемерие не лечится: Фанаты осудили Полину Гагарину за слова о трагедии в Кемерово

Фанаты Полины Гагариной упрекнули ее в лицемерии и заявили о том, что «это не лечится». Критика поклонников относилась к словам певицы на 4-й день после трагедии в Кемерово.

Николай Офицеров

Началось все с публикации Гагариной, к которой она приложила собственную фотографию и рассказала о том, как с сегодняшнего утра лента начала пестрить разными красками. По ее мнению, таким образом люди приходят в себя после произошедшей трагедии., - пишет Гагарина.Поклонники в секции комментариев заявили о том, что девушка пытается привлечь внимание к своей персоне на фоне трагических событий. Некоторые заявили, что не понимают, что лично она сделала для того, чтобы подобное не повторилось. Они посоветовали ей выступать только в концертных залах, которые полностью соответствует параметрам пожарной безопасности, бойкотируя потенциально пожароопасные. Только в таком случае фолловеры поверят, что Гагарина не лицемерит, призывая всех помнить о произошедшем и добиваться того, чтобы подобные трагедии не повторялись.