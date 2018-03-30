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| | Лицемерие не лечится: Фанаты осудили Полину Гагарину за слова о трагедии в Кемерово

Лицемерие не лечится: Фанаты осудили Полину Гагарину за слова о трагедии в Кемерово

Сегодня, 08:40
Фанаты Полины Гагариной упрекнули ее в лицемерии и заявили о том, что «это не лечится». Критика поклонников относилась к словам певицы на 4-й день после трагедии в Кемерово.

Лицемерие не лечится: Фанаты осудили Полину Гагарину за слова о трагедии в Кемерово

 

Началось все с публикации Гагариной, к которой она приложила собственную фотографию и рассказала о том, как с сегодняшнего утра лента начала пестрить разными красками. По ее мнению, таким образом люди приходят в себя после произошедшей трагедии.

«Сегодня с утра лента пестрила разными красками. Люди показывали весну, различные солнечные фотографии. Сначала было чувство, что все просто пытаются забыть страшные события 25 марта, не думать и перестать плакать. Эта жуткая катастрофа перевернула что-то в наших душах. Ужасно осознавать, что только после таких диких событий в нашей стране может начаться серьезное движение. Я очень надеюсь на нас, на всех нас! Я верю в ответственных, сознательных и ответственных людей. Только вместе мы сможем сделать все необходимое. Дай Бог, чтобы матери, оставшиеся без своих детей, нашли в себе силы жить. Мы должны быть ответственными, сильными и мужественными», - пишет Гагарина.

Поклонники в секции комментариев заявили о том, что девушка пытается привлечь внимание к своей персоне на фоне трагических событий. Некоторые заявили, что не понимают, что лично она сделала для того, чтобы подобное не повторилось. Они посоветовали ей выступать только в концертных залах, которые полностью соответствует параметрам пожарной безопасности, бойкотируя потенциально пожароопасные. Только в таком случае фолловеры поверят, что Гагарина не лицемерит, призывая всех помнить о произошедшем и добиваться того, чтобы подобные трагедии не повторялись.
Николай Офицеров
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