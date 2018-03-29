Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети
| | Участница шоу «Дом-2» Майя Донцова ждет ребенка от Алексея Купина

Участница шоу «Дом-2» Майя Донцова ждет ребенка от Алексея Купина

Сегодня, 21:50
Медики настоятельно рекомендовали участнице программы «Дом-2» Майе Донцовой как можно скорее завести детей, так как из-за недуга она склонна к бесплодию. Девушка предложила своему парню Алексею Купину создать семью, но молодой человек растерялся.

Участница шоу «Дом-2» Майя Донцова ждет ребенка от Алексея Купина

 

По словам подруги Майи Донцовой Марии Кохно, ее приятельница беременна от своего любимого. Эту информацию подтвердил еще один участник телестройки Роман Капаклы. По заявлению парня, Майя Донцова на третьем месяце беременности. Пользователи упрекают Капаклы в чрезмерной болтливости. Эта черта характера больше присуща женщинам, а мужчины должны сдерживать собственные эмоции и не разглашать сведения, касающиеся личной жизни других людей.

Недавно Донцова слезно просила Алексея Купина сыграть свадьбу и завести ребенка, поскольку если промедлить, то она лишится возможности стать матерью. По мнению Марии Кохно, любовник внял мольбам своей девушки. Донцова и Купин не реагируют на эти слова, а пользователи обсуждают новость, выдвигая разные предположения по этому поводу.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Разбор полетов: Майя Донцова и Алексей Купин разбираются в своих отношениях
Разбор полетов: Майя Донцова и Алексей Купин разбираются в своих отношениях

В сегодняшнем выпуске проекта «Дом-2. Остров любви» на лобном обсуждали последние моменты в отношениях Майи Донцовой и Алексея Купина. В разговоре молодой

Участница «Дом-2» Майя Донцова изменила парню на его глазах
Участница «Дом-2» Майя Донцова изменила парню на его глазах

Майя Донцова, одна из участниц скандального проекта «Дом-2», изменила своему парню на его глазах в прямом эфире. Возлюбленным девушки является Захар Саленко,

Купин жестоко избивает Донцову
Купин жестоко избивает Донцову

Популярная участница телепроекта «Дом-2» Майя Донцова пожаловалась на регулярные избиения со стороны Алексея Купина. Майя заявила, что Купин не рассчитывает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости