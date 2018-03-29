Участница шоу «Дом-2» Майя Донцова ждет ребенка от Алексея Купина

Медики настоятельно рекомендовали участнице программы «Дом-2» Майе Донцовой как можно скорее завести детей, так как из-за недуга она склонна к бесплодию. Девушка предложила своему парню Алексею Купину создать семью, но молодой человек растерялся.

Домбровский Сергей

По словам подруги Майи Донцовой Марии Кохно, ее приятельница беременна от своего любимого. Эту информацию подтвердил еще один участник телестройки Роман Капаклы. По заявлению парня, Майя Донцова на третьем месяце беременности. Пользователи упрекают Капаклы в чрезмерной болтливости. Эта черта характера больше присуща женщинам, а мужчины должны сдерживать собственные эмоции и не разглашать сведения, касающиеся личной жизни других людей.Недавно Донцова слезно просила Алексея Купина сыграть свадьбу и завести ребенка, поскольку если промедлить, то она лишится возможности стать матерью. По мнению Марии Кохно, любовник внял мольбам своей девушки. Донцова и Купин не реагируют на эти слова, а пользователи обсуждают новость, выдвигая разные предположения по этому поводу.