«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

Популярная блогерша Лена Миро высказала, что думает о браке с разницей в возрасте. А жертвой она выбрала довольно противоречивую пару Дмитрия Диброва и его супруги Полины.

Разница в возрасте между супругами составляет 30 лет, что в мире современного шоу-бизнеса относительно нормальная цифра. Больше журналистов с момента заключения брака между Дмитрием и Полиной волнуют их семейные отношения. Дибров неоднократно заявлял, что гордится тем, что имеет молодую жену и как он ею «помыкает».

Эти же слова стали причиной для нового поста в блоге Миро. Блогер раскритиковала отношения с большой разницей в возрасте как таковые, назвав их «сосуществованием двух закомплексованных - уже на уровне отклонений в психике - людей». Про брак Диброва она сказала, что он мог бы быть понятым, если бы Дмитрий имел в кармане миллиард долларов. В противном случает «выходить с ним в свет, рожать от него детей» - неуважение к себе.

Елизавета Трюфель

Больше Миро апеллировала к внешности звезды, которая кажется ей совсем непривлекательной. Полину Лена Миро назвала тряпкой, которая за «фамилию» готова спрятать свою самооценку под кровать.