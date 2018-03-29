Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети
| | «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

Сегодня, 21:08
Популярная блогерша Лена Миро высказала, что думает о браке с разницей в возрасте. А жертвой она выбрала довольно противоречивую пару Дмитрия Диброва и его супруги Полины.

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

 

Разница в возрасте между супругами составляет 30 лет, что в мире современного шоу-бизнеса относительно нормальная цифра. Больше журналистов с момента заключения брака между Дмитрием и Полиной волнуют их семейные отношения. Дибров неоднократно заявлял, что гордится тем, что имеет молодую жену и как он ею «помыкает».

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

 

Эти же слова стали причиной для нового поста в блоге Миро. Блогер раскритиковала отношения с большой разницей в возрасте как таковые, назвав их «сосуществованием двух закомплексованных - уже на уровне отклонений в психике - людей». Про брак Диброва она сказала, что он мог бы быть понятым, если бы Дмитрий имел в кармане миллиард долларов. В противном случает «выходить с ним в свет, рожать от него детей» - неуважение к себе.

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых

 

Больше Миро апеллировала к внешности звезды, которая кажется ей совсем непривлекательной. Полину Лена Миро назвала тряпкой, которая за «фамилию» готова спрятать свою самооценку под кровать.
Елизавета Трюфель
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Лена Миро: Брак Тарасова и Костенко продлится не более двух лет
Лена Миро: Брак Тарасова и Костенко продлится не более двух лет

Брак российского футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко продлится не более двух лет. Такое заявление сделала известная блогерша Лена Миро. По

Блогерша Лена Миро назвала Бузову и Тарасова насекомыми
Блогерша Лена Миро назвала Бузову и Тарасова насекомыми

Не упустила возможности прокомментировать расставание супружеской пары Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова популярная блогерша Лена Миро, известная своим

Лена Миро назвала Собчак и Хромченко «страшными бабами»
Лена Миро назвала Собчак и Хромченко «страшными бабами»

В мире моды назревает нешуточный скандал. Блогер Лена Миро в пух и прах разнесла редакторов российских модных глянцев, назвав Ксению Собчак и Эвелину Хромченко

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости