Футболист Тарасов выложил в Instagram фото своей беременной жены

Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram новый снимок, на котором он преклонил колени перед своей беременной нынешней женой. Спортсмен благодарит свою вторую половинку за все, что она для него делает.На фото Тарасов с обнаженным торсом прислонился к животу Костенко, закрыв глаза. Супруга нежно положила мужу руку на голову и с улыбкой смотрит на него. Пользователи активно комментируют данную публикацию. За семь часов она набрала более 129 тысяч отметок «Нравится». Поклонники пожелали Тарасову забить гол в ворота соперников в честь будущего ребенка. Спортивные фанаты в последнее время часто критикую футболиста, который якобы мало времени уделяет игре и находится в плохой физической форме.

Домбровский Сергей

Некоторые подписчики раскритиковали Тарасова за тату. На теле футболиста изображена католическая Мадонна, а под ней стоят слова: «Спаси и сохрани». Пользователи рекомендуют Тарасову больше думать, прежде чем выполнять какие-либо действия.