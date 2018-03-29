Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети
| | Футболист Тарасов выложил в Instagram фото своей беременной жены

Футболист Тарасов выложил в Instagram фото своей беременной жены

Сегодня, 20:56
Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram новый снимок, на котором он преклонил колени перед своей беременной нынешней женой. Спортсмен благодарит свою вторую половинку за все, что она для него делает.

На фото Тарасов с обнаженным торсом прислонился к животу Костенко, закрыв глаза. Супруга нежно положила мужу руку на голову и с улыбкой смотрит на него. Пользователи активно комментируют данную публикацию. За семь часов она набрала более 129 тысяч отметок «Нравится». Поклонники пожелали Тарасову забить гол в ворота соперников в честь будущего ребенка. Спортивные фанаты в последнее время часто критикую футболиста, который якобы мало времени уделяет игре и находится в плохой физической форме.

Футболист Тарасов выложил в Instagram фото своей беременной жены

 

Некоторые подписчики раскритиковали Тарасова за тату. На теле футболиста изображена католическая Мадонна, а под ней стоят слова: «Спаси и сохрани». Пользователи рекомендуют Тарасову больше думать, прежде чем выполнять какие-либо действия.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото семейной идиллии
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото семейной идиллии

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший супруг шоу-вумен Ольги Бузовой, опубликовал в Instagram фото семейной идиллии. За 17 часов снимок лайкнули 33 965 человек.

Анастасия Костенко и экс-супруг Бузовой Тарасов отметили полгода отношений
Анастасия Костенко и экс-супруг Бузовой Тарасов отметили полгода отношений

Молодая российская модель Анастасия Костенко и бывший муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отметили полгода отношений в роскошном ресторане

Дмитрий Тарасов опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной
Дмитрий Тарасов опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной

Российский футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал фотографию на своей страничке в Instagram, где впервые предстал вместе со своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости