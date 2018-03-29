Охлобыстин рассказал о гепатите жены и потере шестого ребенка

Знаменитый российский актер Иван Охлобыстин в программе на федеральном телеканале рассказал про сложные и приятные моменты своей жизни. К сложным можно отнести смерть его шестого ребенка и гепатит жены.

В эфире одной из программ по федеральному российскому каналу актер Иван Охлобыстин озвучил многие, ранее не известные, факты о себе и своей семье. Одним из печальных моментов его жизни стала потеря шестого ребенка – тогда плод скончался на ранних сроках беременности. Жена будущего артиста особенно переживала потерю.В жизни Охлобыстина был период, когда он работал священником в Ташкенте. Об этом времени актер отзывается с теплотой, называя его одним из лучших за всю его жизнь. В то время его жена была беременна четвертым ребенком. Но пребывание в Ташкенте омрачило то, что во время родов в местном родильном доме его супругу заразили гепатитом. Чтобы спасти здоровье Оксаны Охлобыстину пришлось уехать вместе с ней в столицу России. Там его жену смогли вылечить.