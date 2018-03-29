Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

«Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети
| | Охлобыстин рассказал о гепатите жены и потере шестого ребенка

Охлобыстин рассказал о гепатите жены и потере шестого ребенка

Сегодня, 20:48
Знаменитый российский актер Иван Охлобыстин в программе на федеральном телеканале рассказал про сложные и приятные моменты своей жизни. К сложным можно отнести смерть его шестого ребенка и гепатит жены.

Охлобыстин рассказал о гепатите жены и потере шестого ребенка

 

В эфире одной из программ по федеральному российскому каналу актер Иван Охлобыстин озвучил многие, ранее не известные, факты о себе и своей семье. Одним из печальных моментов его жизни стала потеря шестого ребенка – тогда плод скончался на ранних сроках беременности. Жена будущего артиста особенно переживала потерю.

В жизни Охлобыстина был период, когда он работал священником в Ташкенте. Об этом времени актер отзывается с теплотой, называя его одним из лучших за всю его жизнь. В то время его жена была беременна четвертым ребенком. Но пребывание в Ташкенте омрачило то, что во время родов в местном родильном доме его супругу заразили гепатитом. Чтобы спасти здоровье Оксаны Охлобыстину пришлось уехать вместе с ней в столицу России. Там его жену смогли вылечить.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Рената Литвинова с бранью набросилась на Ивана Охлобыстина
Рената Литвинова с бранью набросилась на Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин рассказал СМИ о том, что однажды он подметил изменения в Ренате Литвиновой, за что актриса с руганью набросилась на него.

Иван Охлобыстин рассказал, почему он захотел стать гражданином ДНР
Иван Охлобыстин рассказал, почему он захотел стать гражданином ДНР

Популярный режисcер и актер Иван Охлобыстин объяснил почему он захотел получить паспорт ДНР. Об этом сообщают несколько российских СМИ.

Актер Иван Охлобыстин рассказал о здоровье Гарика Сукачева
Актер Иван Охлобыстин рассказал о здоровье Гарика Сукачева

Российский актер театра и кино, а также бывший священник Иван Охлобыстин рассказал на своей страничке в соцсети о том, как себя чувствует его близкий друг и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости