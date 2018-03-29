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| | Актер Добронравов выйдет из больницы не раньше 10 апреля

Актер Добронравов выйдет из больницы не раньше 10 апреля

Сегодня, 20:44
Актер Федор Добронравов сейчас находится в больнице. Его выпишут не ранее 10 апреля, хотя ранее врачи прогнозировали выздоровление 31 марта. Об этом сообщил журналистам глава Московского театра Сатиры Мамед Агаев.

Актер Добронравов выйдет из больницы не раньше 10 апреля

 

Добронравов лег на больничную койку из-за кровоизлияния мозга, также у него обнаружили респираторное заболевание. Актеру не удается быстро справиться с инфекцией, поэтому медики продлили срок нахождения в палате. По словам Агаева, из-за более длительного пребывания Добронравова в лечебнице, придется заменить постановки с участием этого актера. Звезда «Сватов» участвует в пяти типах спектаклей. Добронравов также известен по юмористическому шоу «6 кадров».

Врачи диагностировали в марте у актера инсульт на фоне хронического перенапряжения. Врачи рекомендуют Добронравову вплотную заняться собственным здоровьем. Если не обращать внимания на опасные симптомы, то можно нанести непоправимый вред своему организму. Добронравову сделали операцию, сейчас он проходит реабилитацию, которая несколько затянулась.
Домбровский Сергей
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