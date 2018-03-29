Гарик Харламов назвал «мошенничеством» ролик о его выигрыше в интернет-казино

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к интернет-аудитории, в котором заявил, что все новости, заявляющие о его крупном выигрыше в интернет-казино являются «ересью». Также юморист отметил, что его никогда не интересовали подобного рода развлечения.

В видеоролике Харламов назвал мошенниками тех, кто распространяет информацию о том, что он выиграл миллион рублей. Гарик предупредил подписчиков, чтобы они в это не верили, не переходили по ссылкам на непонятные сайты и не играли в азартные игры. Юморист всячески отрицает участие в съемках рекламного ролика интернет-казино, как и любую другую причастность к его созданию. Он также назвал аферистами тех, кто пытается за счёт его имени обмануть людей.Подписчики Харламова разделились во мнениях. Одни благодарили юмориста за разъяснение ситуации и предупреждение. Другие считали его обращение хитрой рекламой того самого интернет-казино.